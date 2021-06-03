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Политика
В Кремле однозначно ответили на заявление Геннадия Зюганова о манипуляциях с выборами
3 июня, 2021 14:13
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова о том, что в Аппарате президента сидят «умельцы», которые манипулируют выборами и дурачат народ.
По словам представителя Кремля, данное обвинение носит оскорбительный характер.
«Мы категорически с этим не согласны. Такие обвинения слишком серьезные, чтобы быть голословными без каких-то подтверждений», — цитирует Пескова Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Ранее сообщалось о том, что Евросоюз ввёл санкции против 32 стран мира, объявлена новая пандемия.
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