Владимир Путин захотел помочь россиянам с низкими доходами изменить жизнь

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече с сенаторами в Кремле, заявил о необходимости помочь семьям с низкими доходами. Он назвал благополучие граждан приоритетом власти.

«Нужно помочь гражданам с низкими доходами в целом, помочь им преодолеть сложные жизненные обстоятельства, помочь людям изменить свою жизнь и жизнь своих близких», - сказал глава государства.

Он попросил предусмотреть в бюджете средства для увеличения выплат семьям с детьми, в которых доход не превышает прожиточного минимума. Повышение пособий запланировано на 2021 год.

Президент пообещал проиндексировать пенсии на 6,3%, что более чем в полтора раза превышает уровень прогнозируемой инфляции, пишет ТАСС.

Путин планирует обсудить опыт использования социальных контрактов. Напомним, гражданин, заключающий его и получающий помощь в виде денежных выплат или услуг, должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать собственное дело.

Ранее Путин внес в Госдуму восемь законопроектов во исполнение поправок в Конституцию.