Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов во исполнение поправок в Конституцию. Они касаются формирования правительства, прокуратуры, службы внешней разведки и судов.

Всего внесено 8 законопроектов. Они появились в базе нижней палаты парламента 22 сентября.

Законопроект «О правительстве» предусматривает новую процедуру формирования кабмина. Премьер, его заместители и федеральные министры назначаются президентом после утверждения Госдумой. При этом кандидатуру премьера будет предлагать президент, остальных - председатель правительства.

Документом предполагается, что президент сможет отправить в отставку любого члена правительства и самого премьера без роспуска кабмина.

Руководителей силовых ведомств будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации. Устанавливается, что Конституционный суд должен состоять из 11 судей. Сейчас их 19.

Предложенные Путиным законопроекты затрагивают процедуру назначения прокуроров субъектов. Если сейчас они назначаются президентом по представлению прокурора, то с принятием закона их будут утверждать в должности после консультаций с Совфедом, пишет РБК.

Член Общественной палаты РФ Константин Комков сказал URA.RU, что внесенным пакетом законопроектов Путин подстраховал будущих президентов России: изменения позволят избежат ошибок новых руководителей.

Глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что документы учитывают «подводные камни» и содержат меры, которые не позволят остановить работу исполнительной власти в случае, если Госдума долгое время не будет утверждать членов кабинета министров.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. Изменения поддержали 77,92% россиян.

Ранее среди поправок нашли ту, которая позволяет запустить новую пенсионную реформу.