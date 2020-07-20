Позволяющую запустить новую пенсионную реформу поправку нашли в Конституции Путина
В обновленной Конституции нашли поправку, которая позволяет запустить еще одну пенсионную реформу. Речь идет об обязанности детей заботиться о родителях.
В новой редакции говорится, что государство должно создать условия «для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях». В предыдущем тексте Основного закона говорилось только о том, что трудоспособные дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях.
Зампред Совета Федерации по правам человека при президенте РФ, член рабочей группы по поправкам в Конституцию Ирина Киркора рассказала, что данная поправка вызвала ожесточенные споры, но почему, не раскрыла.
Директор Института свободы Федор Бирюков считает изменение обращением к китайскому опыту, где вся нагрузка по содержанию престарелых родителей ложится на детей.
Экономист Владислав Жуковский сказал агентству Ura.ru, что о необходимости нового повышения пенсионного возраста могут заговорить после выборов в Госдуму.
Ранее сообщалось о нарушениях во время голосования по Конституции. Так, жительница Санкт-Петербурга не смогла проголосовать - кто-то сделал это за нее.