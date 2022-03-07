Владимир Путин задумал переманить ЕС на свою сторону разговорами о «реальном вкладе»
Президент России Владимир Путин «поручил» в понедельник главе Евросовета Шарлю Мишелю важную задачу - ЕС должен «заставить Киев уважать гуманитарное право».
Крупнейшее экономико-политическое объединение европейских государств обязано внести «реальный вклад в дело спасения жизней людей», считает глава государства. Сейчас жизни и здоровью мирным жителям Украины реально угрожают националистические формирования, использующие тактику террористов, «прикрываясь гражданским населением». Например, после объявления Россией «режима тишины», они не позволяют людям спокойно уехать из страны.
Путин подчеркнул, что все это время российские военные делают всё от себя зависящее для сохранения жизни мирных граждан, говорится на сайте Кремля.
Ранее секретарь СНБО Украины заявил о намерении отомстить россиянам.