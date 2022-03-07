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Политика
Вы пришли на нашу землю – мы придем к вам: секретарь СНБО Украины пригрозил россиянам
7 марта, 2022 14:17
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Pixabay
Украина в скором времени может перейти из оборонительной позиции в наступательную. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов жителям России вторжением.
В частности, его запугивания направлены в адрес людей, принимающих в РФ решения. По словам Данилова, им нигде не удастся укрыться: ни дома, ни в бункере, ни на виллах за рубежом. Начавшие спецоперацию на Украине будут найдены и наказаны, убежден секретарь.
«Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам», - написал Данилов в своем Facebook-аккаунте.
Ранее сообщалось, на какое государство Россия может нацелиться после Украины, если президент РФ Владимир Путин действительно намерен восстановить СССР.
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