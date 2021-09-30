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Политика
Владимир Путин взялся за космос. Он недоволен срывом далеко идущих планов
30 сентября, 2021 09:52
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин недоволен работой кабмина в космической сфере. Последний срыв поручений поставил под угрозу развитие отрасли.
Об этом Путин заявил во время видеоконференции с правительством. Он напомнил, что весь комплекс космических мероприятий и финансирование программ требовалось утвердить до 30 августа, но этого не сделано до сих пор. Путин попросил доложить о причинах задержек.
По мнению президента, произошедшее «подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом». Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Ранее сообщалось, что «Роскосмос» выделил финансирование на проект Российской орбитальной служебной станции и высадки человека на Луну.
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