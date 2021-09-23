Ведомство Рогозина выделило деньги на замену МКС и впервые опубликовало состав новой станции
«Роскосмос» выделил финансирование на выход из проекта МКС и создание собственной орбитальной служебной станции (РОСС). Впервые опубликован ее состав.
РОСС будет состоять из семи модулей: базового, свободнолетающего, шлюзового, трансформируемого, лабораторного, универсального узлового и модуля-стапеля.
На разработку требований к РОСС и ее модулям, а также проект высадки человека на Луну ведомство Рогозина планирует потратить 1,735 млрд рублей. Определен срок, до которого будут освоены средства - это 2025 год. Об этом пишет РИА Новости.
По замыслу, на РОСС не будет постоянных обитателей. Каждую миссию станцию смогут посещать 2-4 человека.
Ранее специалисты заявили, что с 2025 года на МКС начнется лавинообразный выход систем из строя. Уже сейчас на станции есть детали, требующие замены, некоторые элементы повреждены. Траты на МКС оценили в 10-15 млрд - они «слишком велики», заявили специалисты.