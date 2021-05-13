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Владимир Путин впечатлился поступками учителей казанской гимназии

Антон Мельников
13 мая, 2021 18:17
2 мин
Антон Мельников
13 мая, 2021 18:17
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Учителей, которые находились в гимназии №175 в момент нападения 11 мая, необходимо наградить. Они проявили мужество и действовали героически. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально», - заявил он.

Путин отметил, что многие учителя «стояли у входа в класс и были готовы бороться, защищать своих учеников, помогали им выбраться из гимназии».

Само же нападение на школу президент назвал «страшной бедой и варварским преступлением», отмечает Telegram-канал «Подъём».

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев свободно вошел с оружием в руках в здание в гимназии №175 в Казани и устроил стрельбу. В результате погибло 9 человек, еще более 20 получили ранения, в том числе, тяжелые. Позднее появилась информация о том, что на охрану школ чиновники регионального Минобрнауки выделили около 15 тысяч рублей в год.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Учителя
Ильназ Галявиев
Казанский стрелок
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