Владимир Путин впечатлился поступками учителей казанской гимназии

Политика

Учителей, которые находились в гимназии №175 в момент нападения 11 мая, необходимо наградить. Они проявили мужество и действовали героически. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально», - заявил он.

Путин отметил, что многие учителя «стояли у входа в класс и были готовы бороться, защищать своих учеников, помогали им выбраться из гимназии».

Само же нападение на школу президент назвал «страшной бедой и варварским преступлением», отмечает Telegram-канал «Подъём».

Напомним, 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев свободно вошел с оружием в руках в здание в гимназии №175 в Казани и устроил стрельбу. В результате погибло 9 человек, еще более 20 получили ранения, в том числе, тяжелые. Позднее появилась информация о том, что на охрану школ чиновники регионального Минобрнауки выделили около 15 тысяч рублей в год.