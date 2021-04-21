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Политика

Владимир Путин выступит с постковидным посланием к Федеральному собранию

Артем Денисов
21 апреля, 2021 05:30
2 мин
Артем Денисов
21 апреля, 2021 05:30
2 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

21 апреля российский президент Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к обеим палатам парламента.

Мероприятие состоится в полдень центральном выставочном зале «Манеж» вблизи Кремля. Чтобы туда попасть, гостям, журналистам и сотрудникам было необходимо 16, 19 и 20 апреля сдать тест на COVID-19.

По словам официального представителя Кремля Дмитрий Пескова, послание главы государства «так или иначе будет постковидным». Речь может пойти о преодолении экономического кризиса и мерах поддержки.

При подготовке документа обсуждались предстоящие выборы в Госдуму и прошедшие акции протеста.

Одним из блоков послания может стать индексация пенсий, увеличение зарплат бюджетникам и другие меры, сообщает телеканал «360».

В послании российского президента Владимира Путина к Федеральному собранию выделены важные темы. Российский лидер отнес к ним социальные вопросы и развитие инфраструктуры, следует из совещания с Путиным.

Как сообщалось, текст речи в этом году переписывали много раз - такого никогда не было.

Ранее по теме:  Владимир Путин назвал темы своего послания Федеральному собранию
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