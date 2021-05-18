Владимир Путин выступил с заявлением об осложнении ситуации в мире

Политика

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремлевском дворце заявил об опасности обострения застарелых региональных конфликтов. Они вызывают озабоченность главы государства наравне с деградацией системы контроля над вооружением.

Путин напомнил о конфликтах в Афганистане, Ливии и резкой эскалации на Ближнем Востоке. По его мнению, они осложняют ситуацию в мире, которая и без того отмечена пандемией, угрозой терроризма. Президент подчеркнул, что «вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения».

Глава России подчеркнул, что Россия «стремится вносить свой посильный вклад в урегулирование острых кризисов». Он указал на роль страны в нормализации обстановки в Сирии, Нагорном Карабахе.

Путин призвал к слаженной работе государств для обеспечения мира, безопасности и глобального развития, говорится в стенограмме на сайте Кремля.

Ранее президент России сказал, чего точно не простит.