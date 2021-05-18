Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Владимир Путин выступил с заявлением об осложнении ситуации в мире

Лилия Караева
18 мая, 2021 12:11
2 мин
Лилия Караева
18 мая, 2021 12:11
2 мин
Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот в Кремлевском дворце заявил об опасности обострения застарелых региональных конфликтов. Они вызывают озабоченность главы государства наравне с деградацией системы контроля над вооружением.

Путин напомнил о конфликтах в Афганистане, Ливии и резкой эскалации на Ближнем Востоке. По его мнению, они осложняют ситуацию в мире, которая и без того отмечена пандемией, угрозой терроризма. Президент подчеркнул, что «вспышка конфронтации между палестинцами и израильтянами уже привела к большому числу жертв среди мирного населения».

Глава России подчеркнул, что Россия «стремится вносить свой посильный вклад в урегулирование острых кризисов». Он указал на роль страны в нормализации обстановки в Сирии, Нагорном Карабахе.

Путин призвал к слаженной работе государств для обеспечения мира, безопасности и глобального развития, говорится в стенограмме на сайте Кремля.

Ранее президент России сказал, чего точно не простит.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Россия
Конфликты
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!