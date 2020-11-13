Владимир Путин высказал свои надежды по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

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Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что ситуация Нагорном Карабахе перестанет характеризоваться как «конфликт» и стороны начнут заниматься другими вопросами. Такую позицию он высказал во время совещания по гуманитарным вопросам в карабахском районе.

«Надеюсь, что мы уже не будем употреблять это словосочетание - нагорнокарабахский конфликт, надеюсь, что скоро перейдем к обсуждению других вопросов, один из них, конечно, является весьма актуальным», - заявил президент.

Глава РФ отметил, мирному населению Карабаха понадобится дополнительная поддержка. При этом, по словам Путина, обстрел региона и боевые столкновения полностью прекращены, передаёт «ТАСС».

Ранее стало известно, что военные Арцаха отказались уходить с фронта и передавать позиции Азербайджану.