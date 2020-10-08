Владимир Путин выберет один из трех сценариев выборов в Госдуму в 2021 году

Duma.gov.ru

Ближайший месяц в администрации президента России Владимира Путина разработают стратегию проведения выборов в Госдуму в 2021 году. Затем варианты представят главе государства, который выберет, как будет строиться кампания. Всего рассматривается три сценария выборов.

О разработке стратегий рассказали два близких к администрации президента источника и федеральный чиновник. Главная задача выборов - обеспечение конституционного большинства для «Единой России». Выполнение этой задачи означает, что в Госдуму по спискам должны пройти не только нынешние партии, но и не представленные в парламенте. Конституционное большинство предполагает получение партией 301 мандата.

Этот сценарий требует победы кандидатов партии в 200-210 одномандатных округах. Данный вариант непростой в реализации, но возможный.

Второй сценарий - конституционное большинство за счет не прошедших 5%-ный барьер партий и интеграции во фракцию других депутатов. Такой сценарий использовали в 2003 году, когда за счет перераспределенных голосов не прошедших в Думу партий «Единая Россия» получила 120 мандатов.

Последний сценарий, наиболее вероятный - прохождение в Госдуму четырех нынешних парламентских партий и еще одной-двух малых, сказал «Ведомостям» политтехнолог Григорий Казанков.

Ранее в нижней палате парламента допустили досрочный роспуск.