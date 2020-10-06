Госдуму могут досрочно распустить

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В нижней палате парламента допускают досрочный роспуск. Такое решение может быть принято по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как рассказали в оппозиционных партиях Госдумы, нижняя палата может уйти на досрочные выборы. В КПРФ считают, что партии власти сейчас выгодно распустить парламент, после принятия законопроектов по изменениям в Конституцию.

Эксперты уверены, что такое решение может быть принято только в случае серьезного политического кризиса в стране, пишут «Известия».

Ранее Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов во исполнение поправок в Конституцию. Они касаются формирования правительства, прокуратуры, службы внешней разведки и судов.