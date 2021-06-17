Владимир Путин вернул России статус великой державы во время встречи с Джо Байденом
Старший вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хезер Конли прокомментировала встречу лидеров США и России в Женеве. По её мнению, стороны добитлись поставленных задач.
Конли подчеркивает, что России удалось вернуть статус великой державы, а Владимир Путин удостоился звания достойного соперника.
Самыми сложными темами оказались кибератаки и ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального. Из приятных «бонусов» — возвращение послов, вероятно, произойдет даже обмен заключенными. При этом вице-президент центра подчеркнула, что говорить уверенно о том, что озвученные в ходе саммита предложения и заключения действительно будут реализованы, поскольку как Россия, так и США ведут себя довольно непредсказуемо, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о том, что президент РФ сказал о встрече с американским лидером.