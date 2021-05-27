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Политика
Владимир Путин в Сочи приказал все достроить в срок
27 мая, 2021 08:25
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Kremlin PoolGlobal Look Press
Российский лидер Владимир Путин поручил завершить намеченное строительство надводных кораблей дальней морской зоны в срок.
Выступая в Сочи на совещании, посвященном выполнению гособоронзаказа, Путин поручил завершить строительство 20 надводных кораблей дальней морской зоны в запланированные сроки.
Президент подчеркнул важность своевременных поставок вооружений и военной техники, пишет «ПолитЭксперт».
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