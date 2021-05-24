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Политика
Владимир Путин переехал из Кремля на курорт
24 мая, 2021 14:05
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Kremlin Pool/Global Look Press
Российский лидер Владимир Путин всю неделю будет работать в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Путин прибудет в Сочи 25 мая, где пройдет очередная серия совещаний с руководством минобороны и ВПК по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений.
Глава государства пробудет в Сочи всю неделю пишет «РИА Новости».
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