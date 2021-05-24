Владимир Путин переехал из Кремля на курорт

Политика

Российский лидер Владимир Путин всю неделю будет работать в Сочи. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин прибудет в Сочи 25 мая, где пройдет очередная серия совещаний с руководством минобороны и ВПК по вопросам военного строительства и развития Вооруженных сил и вооружений.

Глава государства пробудет в Сочи всю неделю пишет «РИА Новости».

Владимир Путин пообещал «зубы выбить» всем.