Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Владимир Путин успокоил россиян по поводу жесткого карантина в стране

Антон Мельников
21 октября, 2020 18:28
1 мин
уу
Youtube / НТВ

Президент России Владимир Путин заявил, что власти не собираются вводить режим жестких карантинных ограничений из-за роста заражения коронавирусом. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», – сообщил Путин.

При этом президент отметил, что наблюдаемый в России рост смертности от коронавируса вызван тем, что врачи стали фиксировать конкретные причины смерти людей более тщательно, передаёт «Москва24».

Ранее Путин заявил, что по всей стране надо развернуть программу вакцинации.

темы
Владимир Путин
коронавирус
карантин
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!