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Политика
Владимир Путин успокоил россиян по поводу жесткого карантина в стране
21 октября, 2020 18:28
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Youtube / НТВ
Президент России Владимир Путин заявил, что власти не собираются вводить режим жестких карантинных ограничений из-за роста заражения коронавирусом. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.
«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», – сообщил Путин.
При этом президент отметил, что наблюдаемый в России рост смертности от коронавируса вызван тем, что врачи стали фиксировать конкретные причины смерти людей более тщательно, передаёт «Москва24».
Ранее Путин заявил, что по всей стране надо развернуть программу вакцинации.
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