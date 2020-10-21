Владимир Путин успокоил россиян по поводу жесткого карантина в стране

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Президент России Владимир Путин заявил, что власти не собираются вводить режим жестких карантинных ограничений из-за роста заражения коронавирусом. Об этом он заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«По поводу сложных тотальных ограничительных мер: мы не планируем этого делать, и у правительства нет планов этого делать», – сообщил Путин.

При этом президент отметил, что наблюдаемый в России рост смертности от коронавируса вызван тем, что врачи стали фиксировать конкретные причины смерти людей более тщательно, передаёт «Москва24».

Ранее Путин заявил, что по всей стране надо развернуть программу вакцинации.