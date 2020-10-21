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Владимир Путин хочет развернуть вакцинацию от коронавируса по всей России

Антон Мельников
21 октября, 2020 18:10
1 мин
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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что вакцинацию от COVID-19 нужно развернуть по всей России.

«Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране», - цитирует президента РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в России начался дефицит назначаемых при коронавирусе лекарств. Читайте об этом в нашем материале.

темы
Владимир Путин
коронавирус
вакцинация
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