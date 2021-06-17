Владимир Путин упустил из виду два факта и был моментально «разоблачен» Алексеем Навальным
Оппозиционер Алексей Навальный прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что сознательно вернулся в Москву после лечения, чтобы быть задержанным. Он разозлился и обвинил главу государства во вранье.
«У вас случайно нет словаря под рукой? Посмотрите, пожалуйста, как называется психическое расстройство, когда от долгого сидения у власти, бесконечного количества денег и злоупотребления аквадискотеками человек постоянно врёт», - написал он в Instagram.
Навальный заявил, что Путин говорит неправду, «даже когда знает, что будет моментально разоблачён». Оппозиционер уверен, что президент испытывает «страшную ломку и боль, если не соврал кому-то».
Накануне во время женевского саммита Путин заявил, что Навальный сознательно игнорировал требования закона, выехав на лечение в Германию, а потом вернулся, зная, что объявлен в розыск. Глава государства упустил из виду, что Навальный выезжал будучи в коме, а разрешение на вылет давал лично он.
В Швейцарии во время встречи Путина с президентом США Джо Байденом заметили три билборда, касающиеся отравления Навального. На них были следующие надписи: «Навальный отравлен «Новичком»», «И до сих пор нет расследования?», «Как же так, президент Путин?»