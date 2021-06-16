«Как же так, президент Путин?»: президент РФ «нарвался» на провокационный приём в Швейцарии
На одной из улиц швейцарской Женевы, во время саммита президентов США и России, заметили несколько рекламных щитов с критическим обращением к Владимиру Путину. Три билборда задают неудобные вопросы об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального.
На стоящих подряд рекламных щитах размещены следующие сообщения:
«Навальный отравлен «Новичком»»,
«И до сих пор нет расследования?»,
«Как же так, президент Путин?».
Очевидно, авторы послания к российскому президенту вдохновлялись оскароносным британско-американским фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» 2018 года. В нём главная героиня Милдред не может заставить полицию небольшого городка расследовать дело об убийстве ее дочери. Чтобы вызвать резонанс, она арендует три рекламных билборда и размещает на них следующие надписи:
«Изнасилована, пока умирала»,
«И до сих пор никто не арестован»,
«Как же так, шериф Уиллоуби?».
На рекламные щиты в Швейцарии обратил внимание Telegram-канал «TUT.BY новости».