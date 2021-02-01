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Владимир Путин требует создать российский суд по правам человека
1 февраля, 2021 12:45
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Kremlin.ru
В России необходимо создать собственный суд по правам человека. Такого мнения придерживается президент страны Владимир Путин. Он поручил Верховному Суду РФ отнестись к проработке этого вопроса с особой серьезностью и привлечь к делу Министерство юстиции.
«Рассмотреть вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека и представить при необходимости соответствующие предложения», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Верховный суд должен представить свои идеи по данной теме до 1 июня.
Ранее Владимир Путин заявил о том, что права и свободы российских граждан в скором времени могут разрушиться.
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