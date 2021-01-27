Политика

Президент России Владимир Путин заявил о том, что базовые свободы жителей страны могут в скором времени разрушиться. В том числе речь идет о неприкосновенности частной жизни граждан.

По его словам, это может произойти из-за попыток разрешить существующие противоречия посредством поиска внутренних и внешних врагов. Путин считает, такой подход может привести к гибели не только традиционных ценностей, особо почитаемых в России, но и свобод человека, прописанных в законах, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что лидер РФ Владимир Путин решил выступить на экономическом форуме в Давосе спустя 12 лет. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате.