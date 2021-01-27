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Политика
Владимир Путин предрек разрушение базовых свобод россиян
27 января, 2021 15:02
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин заявил о том, что базовые свободы жителей страны могут в скором времени разрушиться. В том числе речь идет о неприкосновенности частной жизни граждан.
По его словам, это может произойти из-за попыток разрешить существующие противоречия посредством поиска внутренних и внешних врагов. Путин считает, такой подход может привести к гибели не только традиционных ценностей, особо почитаемых в России, но и свобод человека, прописанных в законах, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что лидер РФ Владимир Путин решил выступить на экономическом форуме в Давосе спустя 12 лет. В этом году мероприятие проходит в онлайн-формате.
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