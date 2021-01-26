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Владимир Путин именно сейчас решил выступить на игнорируемом им 12 лет форуме

Лилия Караева
26 января, 2021 16:46
2 мин
Лилия Караева
26 января, 2021 16:46
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 27 января выступит на экономическом форуме в Давосе. Это произойдет впервые с 2009 года.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что выступление будет «объемным и очень интересным». Он назвал планируемые озвучить Путиным темы - это новые условия и вызовы, а также изменения в мире в эпоху пандемии.

Политолог Алексей Макаркин сказал изданию Forbes, что на решение могла повлиять возможность присоединиться к форуму онлайн. Это позволяет ограничиться практически монологом, считает он.

Путин игнорировал мероприятие 12 лет, потому что «не считал этот форум важным». Такого мнения придерживается политолог Глеб Павловский.

«Для него это чужая площадка, более подходящая, по его мнению, олигархам», - считает эксперт.

Макаркин предположил, что Путин выступит, чтобы посмотреть, как сейчас будет воспринята российская повестка на Западе. Павловский прогнозирует, что тезисы выступления будут связаны с призывами к сотрудничеству и развитию торговли.

Ранее Путин одним словом поднял стоимость российского завода «Абрау-Дюрсо».

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