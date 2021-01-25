Бизнес

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами заявил, что ему интересно виноделие. В частности, он отметил завод «Абрау Дюрсо», которым владеет бизнесмен и советник президента Борис Титов. Президент предположил, что, после своей отставки, мог бы пойти работать на это предприятие.

«У меня советник есть, Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо», — крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это принадлежало все, - заявил Путин. - Он у меня сейчас советник, я вот когда работу закончу, может, я пойду поработаю советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист, хотя бы в области права».

Слова президента привели к тому, что акции винодельческого предприятия на бирже резко подскочили. В моменте бумаги «Абрау Дюрсо» подскакивали на 10,8%, передаёт «Коммерсантъ».