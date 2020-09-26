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Президент России Владимир Путин 28 сентября в формате видеоконференции проведет расширенное заседание президиума Госсовета, сообщил пресс-секретарь помощника главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявлял, что в ходе заседания с избранными главами регионов будут обсуждаться планы по реализации национальных проектов с учетом экономической ситуации из-за пандемии коронавируса.

«<...> Сейчас объективно потребуется гибкий подход к планированию сроков, к расстановке финансовых ресурсных приоритетов. Но хочу подчеркнуть: суть, смысл, ключевые ориентиры и задачи национальных проектов остаются неизменными. Все, о чем мы говорили раньше, все, о чем мы людям говорили, должно быть, безусловно, выполнено», — напоминает слова президента «Интерфакс».

Ранее Путин, выступая на встрече с сенаторами в Кремле, заявил о необходимости помочь семьям с низкими доходами.