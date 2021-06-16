Владимир Путин смог добраться до глубоко личных тем связанных с прошлым Джо Байдена
В ходе узкой части саммита с президентом США Джо Байденом были затронуты личные темы. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи сообщил президент РФ Владимир Путин.
По словам российского президента, его американский коллега оказался конструктивным и взвешенным человеком. Кроме того, Путин отметил значительный опыт Байдена.
В разговоре президент США затронул даже личные темы.
«Он вспоминал о семье… о чем мама с ним говорила», - поделился Путин.
Президент РФ считает, что подобные темы показали «качество его (Байдена – прим.) моральных ценностей».
«Это привлекательно, - добавил Путин, - Мы в целом говорили на одном языке».
Трансляцию пресс-конференции российского президента в прямом эфире вёл YouTube-канал «Сегодня».
Ранее российский президент рассказал о том, как был решен конфликт с Байденом.
Между тем, Байден не ответил на вопрос журналиста о доверии к Путину. На это обратило внимание ФБА «Экономика сегодня».