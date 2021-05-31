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Политика
Владимир Путин расспросит Джо Байдена о методах преследования оппозиционеров
31 мая, 2021 14:49
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Liu Jie/XinHua
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о том, какую тему хочет затронуть президент России Владимир Путин во время встречи с лидером США Джо Байденом.
Как оказалось, отдельную часть разговора он хотел бы посвятить событиям, произошедшим в Штатах 6 января 2021-го — день, когда сторонники экс-президента США Дональда Трампа захватили Капитолий в Вашингтоне.
«Очень с интересом следим за преследованием тех лиц, которые обвиняются в беспорядках 6 января. Там много интересного происходит», — цитирует Лаврова Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Ранее Байден заявил о намерении поговорить с Путиным о правах человека.
Напомним, встреча лидеров двух государств состоится 15-16 июня.
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