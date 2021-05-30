Новости – Политика
Политика
Джо Байден заявил о намерении поговорить о правах человека с Владимиром Путиным
30 мая, 2021 19:03
1 мин
1 мин
Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Globallookpress
Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден объявил о намерении на саммите с Владимиром Путиным поднять тему прав человека.
Президент США выступил с данным заявлением во время публичного мероприятия в Делавэре.
«Я ясно заявлю ему, что США не будут бездействовать, не будут давать возможность нарушать права человека», - приводит «Интерфакс» слова главы Белого дома.
Напомним, встреча двух мировых лидеров состоится в Женеве 15-16 июня.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку