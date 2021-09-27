Владимир Путин рассказал о главных врагах России. И это не американцы
Президент РФ Владимир Путин во время беседы в режиме видеоконференции с лидерами федерального списка «Единой России» перечислил главных врагов страны. Однако, на сей раз, они оказались не за пределами нашего отечества, а внутри него.
Речь идет о бедности, проблемах в системе здравоохранения и образования, а также в развитии инфраструктуры. По его словам, именно с этими явлениями и должна бороться текущая власть, воспринимая их в качестве основных противников.
Таким образом лидер государства прокомментировал, в том числе, доносящиеся из штабов «Единой России» возгласы «ура» после оглашения результатов выборов. По его мнению, боевой клич не совсем уместно был использован политиками, поскольку пока рано радоваться, враг не побежден, к тому же «еще не все сделали для достижения окончательной победы».
Выступление Путина транслировал телеканал «Россия 24».
Ранее лидер РФ заявил о том, что жители страны доверяют партии власти.