Владимир Путин рассказал, как жители страны относятся к партии «Единая Россия». По его мнению
Президент России Владимир Путин обратился в понедельник, 27 сентября, в режиме видеоконференции к лидерам федерального списка «Единой России» с поздравительными речами. Напомним, партия победила на минувших выборах в Государственную думу, получив 324 депутатских мандата. Путин назвал данную победу «убедительной».
По мнению лидера государства, данный результат избирательной компании неоспоримо «отражает высокий уровень доверия граждан страны к самой партии, к ее конкретным делам на благо России и нашего общества».
Выступление Путина транслировал телеканал «Россия 24».
Напомним, в пятёрке лидеров Министр обороны страны Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главврач городской клинической больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченная при президента РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
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