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Политика
Владимир Путин раскрыл приближающие его к народу пристрастия
30 июня, 2021 16:01
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Kremlin Pool/via Globallookpress.com
Президент России Владимир Путин рассказал во время ежегодной прямой линии о том, как часто и насколько качественно он отдыхает.
По его словам, времени на досуг у него почти не остается. Однако порой ему все же удается повеселиться. Он не стал подробно описывать свой режим выходного дня, лишь отметил, что если в России люди отдыхают, значит, и выпить могут, а если выпьют, то, непременно, песни поют.
«Я же русский человек — я мало чем отличаюсь от подавляющего большинства наших граждан в этом смысле», — заявил Путин.
Он отметил, что в компании друзей обычно поет советские и русские песни.
Ранее стало известно о том, что приставы запретили продавать и переоформлять «дворец Путина».
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