Геленджикские приставы запретили продавать и переоформлять «дворец Путина»
В отношении предполагаемого «дворца Путина» в Геленджике и земли под ним наложен запрет на регистрационные действия. Ограничения обнаружили в Едином государственном реестре недвижимости.
В выписке говорится, что 23 марта 2021 года Геленджикский городской отдел судебных приставов вынес несколько постановлений относительно объекта. В них, в частности, содержится запрет на совершение сделок с резиденцией и резиденцией.
Это ограничение означает, что собственники не могут продать или оформить недвижимость. На запреты обратило внимание издание «Открытые медиа».
В январе вышло расследование «Дворец для Путина». Его собственником была названа компания ООО «Комплекс». Эта фирма создана в 2012 году. В базе судебных приставов у компании обнаружили 21 штраф на сумму в 365 тыс. рублей.
О существовании поместья президента в деревне Прасковеевка в Геленджике стало известно в 2010 году из письма бизнесмена Сергея Колесникова. Он утверждал, что роскошный дворец возводится для главы государства Владимира Путина.