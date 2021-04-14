Владимир Путин «прошерстил» Росгвардию и уволил сразу несколько генералов

Политика

Президент России Владимир Путин уволил несколько высокопоставленных офицеров Росгвардии. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Соответствующий указ Путин подписал 12 апреля. Пять генералов были уволены. Трое высокопоставленных военнослужащих освобождены от занимаемых должностей, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Росгвардия закупила броневики и автозаки на общую сумму 740 млн рублей. Это следует из данных официального сайта госзакупок.