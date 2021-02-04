С декабря Росгвардия покупает и покупает машины для перевозки бойцов и автозаки

Политика

С начала зимы Росгвардия закупила броневики и автозаки на общую сумму 740 млн рублей. Это следует из данных официального сайта госзакупок.

О тратах ведомства написало издание «Открытые медиа». В декабре Росгвардия заключила контракт на закупку 10 бронеавтомобилей «Урал-432 009». Их используют для перевозки личного состава и грузов. Стоимость покупки оценивается в 137,3 млн рублей.

В конце декабря ведомство заказало еще 41 бронированный автомобиль «Есаул» и 19 бронированных автобусов «Федерал 42 591» на сумму 355,3 млн рублей.

2 февраля Росгвардия заказала 12 «Тигров» на 147,4 млн рублей. Эти машины нужны для транспортировки личного состава, сопровождения и охраны колонн, а также патрулирования и «огневой поддержки подразделений при выполнении специальных операций».

Того же числа сотрудники Росгвардии заключили контракт на поставку 15 автомобилей АТНП-5350 за 99,5 млн рублей. Эти автозаки используют на протестных митингах.

Ранее сообщалось, что на митингах 23 января в Санкт-Петербурге ОМОН отводил в автозаки спокойно стоящих у забора людей.