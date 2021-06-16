Новости – Политика
Политика
Владимир Путин прилетел в Женеву
16 июня, 2021 13:30
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Скриншот с видео/Tg-канал «Вы слушали Маяк»
Президент России Владимир Путин прибыл в Женеву на встречу с лидером Соединенных Штатов Америки Джо Байденом. Известно, что делегация РФ уже добралась до виллы Ла Гранж, где, собственно, и пройдет саммит, передает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
Вместе с Путиным в Женеву прибыли помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в Штатах Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, замглавы МИД Сергей Рябков, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.
Ранее писатель и публицист Дмитрий Быков посоветовал Джо Байдену «лизать Россию языком любви».
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