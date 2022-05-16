Владимир Путин предупредил о «проблемах» из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Возможное присоединение к НАТО Финляндии и Швеции не создает угроз для России. Поэтому проблем с этими странами не будет. Но они могут возникнуть, если на территории этих государств будет размещена военная инфраструктура альянса. Об этом в ходе саммита ОДКБ заявил президент РФ Владимира Путин.
Он сообщил, что с Финляндией и Швецией у РФ «нет проблем», поскольку расширение Североатлантического альянса за счёт этих стран «непосредственной угрозы» не представляет. Тем не менее реакцию вызовет появление в этих странах вооружения и контингента альянса.
«Но расширение военной инфраструктуры [НАТО] на эти территории [Финляндии и Швеции], безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», - заявил Путин.
По его словам, «ответная реакция» Москвы будет основываться на том, какие именно угрозы будут создаваться.
При этом Путин отметил, что «проблемы создаются на голом месте».
Ранее представитель США заявил, что Украина может стать частью НАТО и без выполнения Плана действий по членству.