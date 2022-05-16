Украина может стать частью НАТО без выполнения Плана действий по членству
Украину могут принять в состав Североатлантического альянса без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ). Об это заявила временный поверенный в делах Соединённых Штатов в Украине Кристина Квин. По её словам, выполнение ПДЧ «юридическим требованием» для вступления в НАТО не является.
«Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в альянс без ПДЧ», - заявила она.
При этом Квин отметила, что считать такой сценарий ускоренной процедурой присоединения к альянсу не следует. Суть ПДЧ в том, что государству-кандидату на вступление в НАТО предоставляется помощь в том, чтобы оно привело свои действия и стандарты в соответствие с требованиями альянса. Если кандидат уже соответствует требованиям, то задействовать ПДЧ нет необходимости, пояснила она.
Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что присоединение Украины к НАТО испортит отношения РФ с альянсом. Об этом рассказывает «360».