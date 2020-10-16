Владимир Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий

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Президент России Владимир Путин предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без всяких условий на год. Об этом он заявил сегодня на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«У меня есть предложение, а именно - продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год», - сказал Путин.

Российский лидер также поручил МИД РФ в ближайшее время получить от США «хоть какой-то внятный ответ» о перспективах договора, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что считает целесообразным приглашение главы России Владимира Путина в качестве посредника в переговорах белорусской оппозиции с властями в Минске.