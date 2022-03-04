Владимир Путин посоветовал соседям России «не нагнетать» и «нормально сотрудничать»
Президент РФ Владимир Путин обратился к главам соседствующих с нами государств с просьбой не нагнетать ситуацию, наблюдая за тем, как разворачивается спецоперация на Украине. Кроме того, он попросил коллег не вводить ограничения против России.
«У нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей. Мы все обязательства выполняем и будем выполнять дальше», - отметил Путин.
Он подчеркнул, что не видит никакого смысла в ухудшении отношений с кем-либо, и тем самым пояснил, что Россия, если и реагирует, то делает это исключительно «в ответ на недружественные действия». В заключение лидер государства призвал «нормально сотрудничать». Отрывок его заявления опубликован в Telegram-канале «Вы слушали маяк».
Ранее стало известно, что Запад готов отменить санкции, введенные против России, но есть один нюанс.