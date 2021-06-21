Владимир Путин поручил Сергею Шойгу разобраться с ливнями в Крыму
Президент России Владимир Путин активно следит за ситуацией, развернувшейся в Крыму из-за погодных услойи. Напомним, 17 июня на полуостров обрушились сильнейшие ливни, которые затопили уже не одну сотню домов.
Лидер государства поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу оказать властям полуострова необходимую помощь в вопросе ликвидации последствий.
«Серьезно пострадала Ялта, и сегодня президент дал поручение министру обороны [Сергею] Шойгу, привлечь необходимые силы и средства с тем, чтобы оказать содействие в уборке и ликвидации последствий этих самых наводнений в Ялте и других районах, где это требуется, районах Крыма», — цитирует пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова ТАСС.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил ликвидировать последствия потопа в сжатые сроки.