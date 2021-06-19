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Происшествия
«В максимально сжатые сроки»: Сергей Аксенов поручил ликвидировать последствия потопа в Крыму
19 июня, 2021 17:16
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vk.com/ytatljh/Global Look Press
Инфраструктура Крыма от подтопления городов и районов должна быть восстановлена в кратчайшие сроки, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
«Для нас первостепенно составить приоритетность по объектам, чтобы, как только вода сойдет, подрядчики могли приступить к выполнению работ», - сказал он.
При этом Аксенов заявил, что проектирование и строительство всех объектов будет вести один подрядчик.
Мощный циклон 17 июня принес в Крым ливни, которые привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова.
Позже он перекинулся на Ялту, где от разгула стихии пострадали 18 человек, один мужчина погиб, а одна женщина пропала без вести, пишут РИА «Новости».
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