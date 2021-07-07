Владимир Путин поручил разобраться с жалующимися на жизнь россиянами
Президент России обратился к сотрудникам Общероссийского народного фронта (ОНФ) с требованием изучить обращения жителей страны, которые поступили на прямую линию, состоявшуюся 30 июня. После того, как жалобы и вопросу к лидеру государства будут рассмотрены, итоги исследования должны быть переданы в администрацию, кабмин и главам регионов РФ.
Доклад необходимо представить до 30 ноября текущего года. Ответственным за выполнение данного поручения Путин назначил руководителя исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, говорится на сайте Кремля.
Ранее сообщалось о том, что на активиста Романа Герасимова напали после обращения к Путину. Он попросил главу государства вмешаться в строительство мусорного полигона возле домов. Как выяснилось позже, нападение было заказным.