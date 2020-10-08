Новости Политика
Политика
Владимир Путин попросил прекратить огонь в Нагорном Карабахе
8 октября, 2020 23:49
1 мин
kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.
«Огонь в Карабахе должен быть прекращен с целью обмена пленными и телами погибших», - заявил Путин.
Президент добавил, что представители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении приглашены 9 октября в Россия, чтобы провести консультацию по военному обострению в Нагорном Карабахе, передает «Фонтанка».
Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе тяжело ранен российский журналист.
поддержать проект
1 мин