Владимир Путин попросил прекратить огонь в Нагорном Карабахе

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Российский президент Владимир Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе.

«Огонь в Карабахе должен быть прекращен с целью обмена пленными и телами погибших», - заявил Путин.

Президент добавил, что представители Министерств иностранных дел Азербайджана и Армении приглашены 9 октября в Россия, чтобы провести консультацию по военному обострению в Нагорном Карабахе, передает «Фонтанка».

Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе тяжело ранен российский журналист.