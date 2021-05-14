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Владимир Путин пообещал ответить Украине за «анти-Россию»

Лилия Караева
14 мая, 2021 18:37
1 мин
Лилия Караева
14 мая, 2021 18:37
1 мин
Владимир Путин
Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности раскритиковал попытки превратить Украину в антипод РФ. Глава государства также увидел на украинской территории очевидную «зачистку политического поля», имея в виду арест своего кума Виктора Медведчука. Президент пообещал на это реагировать и отвечать на все угрозы.

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию», - сказал Путин. Слова президента приводит «ПолитЭксперт».

Он предположил, что российские власти будут постоянно получать из Украины новости, требующие особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности РФ.

Ранее на параде Победы Путин сказал, чего точно не простит.

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