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Политика
Владимир Путин подслушал разговоры в кабмине
27 сентября, 2021 14:46
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин на совещании заявил, что подслушал разговоры в кабмине. Это произошло не специально.
Путин подслушал, как кабмин обсуждает решение текущих проблем. И ему это понравилось.
«Мне приятно было отметить, что этот рабочий накал никуда не пропадает, а наоборот явно на подъеме находится», - заметил президент. Видео с совещания опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Ранее Путин рассказал о главных врагах России. Их четыре.
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