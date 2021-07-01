Владимир Путин подписал гарантирующий проблемы с иностранными соцсетями закон
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, обвязывающий иностранные IT-компании открывать в России представительства или филиалы.
В нем сказано, что иностранное лицо, осуществляющее деятельность в сети «Интернет» на территории России, теперь должно разместить на своём сайте электронную форму для обращения граждан и организаций, а также зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с госорганами РФ. Кроме того, IT-гигантам необходимо создать в России филиал или открыть представительство для полноценной работы на территории страны, говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Вероятнее всего, открыть представительства в РФ точно придется иностранным соцсетям (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter), видеохостингам (YouTube, Twitch.tv) и мессенджерам (WhatsApp, Telegram, Viber).
Ранее сообщалось о том, что Лига безопасного интернета намерена с помощью Роскомнадзора добиться замедления трафика TikTok.