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Бизнес
В России хотят замедлить TikTok за оскорбление чувств верующих
1 июля, 2021 10:44
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Maksim Konstantinov/Global Look Press
Лига безопасного интернета выразила недовольство по поводу того, что сервис TikTok не занимается самоцензурой. По словам директора Лиги, члена Общественной палаты РФ Екатерины Мизулиной, в приложении можно все чаще и чаще наткнуться на материалы о самоубийствах, наркотиках, а также об оскорблении чувств верующих. В связи с этим трафик соцсети необходимо немедленно замедлить, убеждена Мизулина.
Известно, что организация уже направила в Роскомнадзор все сведения. В ней содержится свыше одной тысячи ссылок на запрещённую в РФ информацию, а также более 500 публикаций о суициде и 200 — о пропаганде употребления наркотиков, передаёт ТАСС.
Ранее Facebook заблокировал аккаунт члена ОП — он является главным «борцом» с зарубежными IT-гигантами.
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