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Политика
Владимир Путин перестал находить согласие со своим пресс-секретарем Дмитрием Песковым
16 сентября, 2021 12:24
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Сколько времени президент России Владимир Путин проведет на самоизоляции после известия о том, что десятки человек в его ближайшем окружении заражены коронавирусом, точно неясно. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил о необходимости провести вдали от контактов с обществом семь дней, в то время как сам лидер государства рассчитывал уйти лишь на парочку.
«Самоизоляция Путина продлится как минимум неделю, но точную продолжительность сейчас сказать нельзя», - цитирует официального представителя Кремля URA.RU.
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