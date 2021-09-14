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Политика
Владимир Путин озадачил «Едро» сохранением ядра
14 сентября, 2021 17:59
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Youtube / RT на русском
Парламентское «ядро» необходимо сохранить, чтобы у властей была опора для решения социально значимых задач. Об этом в ходе совещания с руководством партии «Единая Россия» и членами правительства РФ заявил президент РФ Владимир Путин.
«Нам нужно... ядро сохранить в парламенте, на которое мы бы могли опираться, решая вопросы подобного рода», - заявил президент, говоря о социальных проблемах.
Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут уже в конце этой недели – с 17 по 19 сентября.
Ранее стало известно, что Путин отправился на самоизоляцию. О причинах такого решения он рассказал сам. Подробности в нашем материале.
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